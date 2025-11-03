Nuevo crimen en plena calle: lo asesinaron a puñaladas y le robaron la billetera

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento del ataque. Los sospechosos se encuentran prófugos.

El violento episodio ocurrió a pocos metros de la esquina de la avenida Lacaze y la calle Fray Mamerto Esquiú.

Un nuevo crimen mantiene en vilo a la localidad bonaerense de Claypole. Un hombre de 35 años fue atacado por dos personas y asesinado a puñaladas. El salvaje ataque fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. En estos momentos, ambos sospechosos se encuentran prófugos.

El violento episodio ocurrió el domingo por la madrugada, a pocos metros de la esquina de la avenida Lacaze y la calle Fray Mamerto Esquiú, en Claypole, partido de Almirante Brown.

En las imágenes se observa que, en un primer momento, dos personas se agarraron a las piñas en plena calle. Luego, interviene un tercero que llevaba un arma blanca. Como consecuencia de los golpes, el hombre de 35 terminó en el piso. Sin embargo, los atacantes lo siguieron golpeando y lo apuñalaron.

Segundos después, los agresores le robaron la billetera y lo dejaron tirado en el medio de la calle. Tras el robo, se dieron a la fuga. Por otro lado, los efectivos policiales hallaron el cuerpo del individuo, el cual no presentaba signos de vida. Según trascendió, la víctima presentaba una herida de arma blanca en la región torácica y varias lesiones en el rostro.