Caso Pablo Laurta: hallaron restos e investigan si pertenecen al remisero que fue descuartizado

Pablo Laurta está detenido por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio.

El miércoles, un automovilista que circulaba por la Ruta 15, entre Rosario del Tala y Sauce Norte, encontró restos óseos junto a una bolsa negra. Tras el macabro hallazgo, el hombre dio aviso a la Policía.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los agentes se encontraron con “un cráneo incompleto con restos de pelo, hueso temporal, un maxilar inferior con dentadura completa, dos piezas dentarias, cuatro falanges correspondientes a una mano, huesos incompletos de radio y cubito (falta extremidades de los mismos), restos de mechones de pelo, seis vértebras cervicales, tres fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos”

El caso quedó a cargo de la fiscal Emilce Reinoso, quien derivó los restos al Departamento Médico Forense de Paraná. Por otro lado, la bolsa fue trasladada al Gabinete de la Policía Científica Tala para el levantamiento de huellas.