Se supo que fue lo último que hizo Pablo Laurta antes de ser detenido en Gualeguaychú

Pablo Laurta tenía pensado escapar con su hijo a Uruguay. Sin embargo, fue detenido en un hotel de la ciudad entrerriana.

Pablo Laurta, quien está acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, fue capturado el pasado 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú. En los próximos días, se lo imputará y dictará prisión preventiva por el doble femicidio.

El plan de escape de Laurta Tras los asesinatos de Luna y Mariel, el acusado tenía planeado escapar con su hijo a Uruguay. “Estábamos a 40 minutos de que se fuera a Uruguay, porque lo escuchábamos en parlante abierto por la intervención telefónica”, reveló el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con El Doce Stream.

Según comentó, los investigadores sabían que Laurta tenía pensado cruzar la frontera y que había pedido cotización a varias agencias de remises. “Había pedido desde un hotel de Gualeguaychú un remis para ir a Puerto Yeruá, donde tenía escondida una canoa”, detalló Quinteros. Finalmente, Laurta fue detenido en el hotel Berlín, donde estaba junto a su hijo.

Cómo sigue la causa El miércoles pasado, Laurta fue imputado por el crimen del remisero. A su vez, la fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para el acusado.