Se filtró el peritaje psicológico a Pablo Laurta y los detalles son contundentes
Este lunes, Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba donde se lo imputará y dictará prisión preventiva por el doble femicidio.
En las últimas horas, se conoció el peritaje psicológico realizado a Pablo Laurta, quien es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio. Este lunes fue trasladado a Córdoba donde se lo imputará y dictará prisión preventiva por el doble femicidio.
Qué reveló el peritaje
“El Sr. Pablo Daniel Rodríguez Laurta no presentaba, al momento de la entrevistas sostenidas, indicadores de desestabilización psicopatológica, encontrándose estable anímicamente, sin ideación auto-heteroagresiva o de muerte activa”, detalló el informe al cuál accedió A24.
“Por lo cual se considera que el sujeto no se habría encontrado impedido de comprender sus actos ni de dirigir sus acciones”, señaló el examen. Y agregó: “La persona no reúne criterios de internación al examen actual”
Por lo tanto, el peritaje sugiere que Laurta “realice un tratamiento de inicio inmediato, psicológico y psiquiátrico ambulatorio en su lugar de detención”.
Según trascendió, el detenido será derivado a la cárcel Cruz del Eje, donde tendrá un régimen de alta seguridad y permanecerá en una celda solo. La fiscalía a cargo del caso ya adelantó que pedirá la unificación de las causas.