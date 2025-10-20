Trasladaron a Pablo Laurta a un penal de máxima seguridad de Córdoba: así fue el operativo

Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina, su exsuegra Mariel Zamudio y el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado desde Gualeguaychú hacia la cárcel de Cruz del Eje.

Está acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), además del homicidio de Martín Sebastián Palacio.

El acusado de doble femicidio y homicidio, Pablo Laurta, fue trasladado desde la ciudad entrerriana de Gualeguaychú hacia Córdoba, en el marco de un operativo de seguridad de gran magnitud que involucró a distintas fuerzas policiales. El hombre, que permanecía alojado en la Unidad Penal N°9, fue llevado a la cárcel de Cruz del Eje, donde continuará bajo un régimen de alta seguridad.

Así comenzó el operativo de traslado de Pablo Laurta pablo laurta Laurta, de 36 años, está acusado del femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, además del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien presuntamente habría asesinado para escapar de la provincia de Córdoba. En Entre Ríos ya había sido imputado con prisión preventiva por homicidio criminis causa, mientras que en Córdoba será sometido a una segunda acusación por doble femicidio agravado.

Según fuentes policiales, el traslado se realizó el domingo por la noche bajo un fuerte dispositivo coordinado por la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.

Durante su estadía en la Unidad Penal N°9, Laurta fue alojado en una celda recientemente construida, descripta por las autoridades como “más confortable” que las comunes: contaba con una cama individual y un espacio separado con baño privado, inodoro, ducha y lavatorio.

Tras el traslado a Cruz del Eje, el acusado fue recibido en el complejo penitenciario de máxima seguridad, donde permanecerá aislado y bajo vigilancia permanente. Allí será notificado formalmente de la nueva imputación en la causa por los femicidios de Giardina y Zamudio, crimen que conmocionó a la provincia de Córdoba.