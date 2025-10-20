"Ahora está seguro": Pablo Laurta habló sobre su hijo mientras era trasladado a Córdoba

Este lunes por la mañana, Pablo Laurta ingresó a los Tribunales de Córdoba donde se lo imputará y dictará prisión preventiva por el doble femicidio.

El domingo por la noche, Pablo Laurta, quién está acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado a Córdoba. Durante su traslado, el detenido volvió a hablar ante la prensa.

Este lunes por la mañana, Laurta ingresó custodiado, con chaleco antibalas y casco, a los Tribunales de Córdoba donde se lo imputará y dictará prisión preventiva por el doble femicidio. "Estoy en paz, mi hijo ahora está seguro", expresó el acusado.

Según trascendió, luego de la audiencia, será derivado a la cárcel Cruz del Eje, donde tendrá un régimen de alta seguridad y permanecerá en una celda solo. La fiscalía a cargo del caso ya adelantó que pedirá la unificación de las causas.

Las polémicas frases de Laurta El miércoles pasado por la mañana, Laurta rompió el silencio mientras era trasladado hacia la ciudad de Concordia. “Todo fue por justicia”, alcanzó a decir ante los periodistas presentes, en un tono que reflejó una absoluta falta de arrepentimiento.

Luego, ese mismo día, cerca de las 10.30, llegó a los Tribunales de Concordia escoltado por efectivos policiales, con chaleco antibalas y casco protector. “Hay que venerarlo; es un mártir”, declaró ante los medios.