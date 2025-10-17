"Me tapan para que no hable": así fue el traslado de Pablo Laurta

Este viernes por la mañana, a la salida de la Fiscalía de Concordia, Laurta volvió a hablar ante los medios. Qué dijo.

Laurta está imputado por el doble femicidio y por el crimen del remisero.

Este viernes, Pablo Laurta, quién está imputado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado a la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Se espera que luego sea trasladado a Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio.

Video: Laurta soltó una nueva frase durante su traslado Pablo Laurta volvió a hablar ante los medios durante su traslado Tras ser imputado por el delito de homicidio criminis causa, el jueves por la mañana la fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Laurta.

Esta mañana, a la salida de la Fiscalía de Concordia, Laurta volvió a hablar ante los medios y manifestó: “Me tapan para que no hable”. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el detenido está siendo trasladado a Gualeguaychú. Luego será trasladado hacía Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio de Luna y Mariel. Laurta quedará detenido en el penal de Bouwer.

Las polémicas frases de Laurta El miércoles por la mañana, Laurta rompió el silencio mientras era trasladado hacia la ciudad de Concordia. “Todo fue por justicia”, alcanzó a decir ante los periodistas presentes, en un tono que reflejó una absoluta falta de arrepentimiento.