"Solo fui a rescatar a mi hijo", la aberrante defensa de Pablo Laurta tras ser imputado por el crimen del remisero

La fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta. Qué dijo el detenido desde adentro de los Tribunales.

Laurta está imputado por el doble femicidio y por el crimen del remisero.

Este jueves, Pablo Laurta, quien fue imputado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, volvió a aparecer en los Tribunales de Concordia y soltó una fuerte frase antes los medios.

En las últimas horas, la fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Laurta, tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero que apareció descuartizado cerca de Concordia.

Desde adentro de los Tribunales, el detenido soltó una aberrante frase: “Solo fui a rescatar a mi hijo”. Tras la audiencia, Laurta fue trasladado hacia la cárcel en la que está detenido.

Se espera que este jueves por la tarde, Laurta sea trasladado a Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio de Luna y Mariel. El detenido quedará alojado en el penal de Bouwer.

Las fuertes frases de Laurta ante los medios El miércoles por la mañana, Laurta rompió el silencio mientras era trasladado hacia la ciudad de Concordia. “Todo fue por justicia”, alcanzó a decir ante los periodistas presentes, en un tono que reflejó una absoluta falta de arrepentimiento.