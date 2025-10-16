Dictaminaron prisión preventiva para Pablo Laurta por el crimen del remisero: cuántos días le dieron

Este jueves, la fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta.

Cabe destacar que, en las últimas horas, Laurta fue imputado por el delito de “homicidio criminis causa”. Por lo tanto, asesinó al remisero para asegurar la impunidad del siguiente delito, el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50).

Según trascendió, la audiencia terminó a las 11 de la mañana y Laurta fue trasladado desde la sede de Tribunales de Concordia hacia la cárcel en la que está detenido.

Se espera que este jueves por la tarde, Laurta sea trasladado a Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio de Luna y Mariel. El detenido quedará alojado en el penal de Bouwer.

Laurta se negó a declarar El miércoles, el uruguayo llegó a los Tribunales de Concordia escoltado por efectivos policiales, con chaleco antibalas y casco protector. “Hay que venerarlo; es un mártir”, fue la confusa frase que soltó ante los medios.