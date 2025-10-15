Se filtraron reveladores chats entre Pablo Laurta y el remisero que apareció descuartizado en Entre Ríos

Este miércoles, se filtraron nuevos chats entre Pablo Laurta, quien está imputado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y el remisero que apareció descuartizado en Concordia, identificado como Martín Sebastián Palacio.

“Buenas Martín. Saldría el martes 7 a las 20:00 desde Federación Entre Ríos, tengo que pasar por Federal y de ahí a Rafaela. ¿Podrías confirmarme el precio y disponibilidad?”, comienza el primer mensaje de Laurta, el cual dio a conocer Concordia Policiales.

“Hola, Pablo, sí, obvio que estoy para ese día y horario… haceme bien el recorrido para pasarte el presupuesto nuevamente... y la otra cuando puedas pasame la dire de Federación, de donde arrancamos”, le respondió Palacio. “Salgo de Federación o Concordia (esto te confirmo mañana, están a pocos kms) de ahí a Federal, Entre Ríos, y de ahí a Rafaela, Santa Fe”, detalló Laurta. Y concluyó: “El próximo viaje sí seguramente sea a Posadas, pero este es solo hasta Rafaela”.

Dichos mensajes ocurrieron días antes del crimen del remisero y del doble femicidio. A su vez, los chats reflejan que Laurta había engañado a Palacio, ya que nunca le manifestó sus intenciones de ir hacia Córdoba.

Cómo sigue la causa Este miércoles, Laurta llegó a los tribunales de Concordia escoltado por efectivos policiales, con chaleco antibalas y casco protector. “Hay que venerarlo; es un mártir”, declaró ante los medios.