Se filtraron reveladores chats entre Pablo Laurta y el remisero que apareció descuartizado en Entre Ríos
Pablo Laurta está acusado de haber asesinado al remisero Martín Sebastián Palacio, quien apareció descuartizado en Concordia.
Este miércoles, se filtraron nuevos chats entre Pablo Laurta, quien está imputado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y el remisero que apareció descuartizado en Concordia, identificado como Martín Sebastián Palacio.
“Buenas Martín. Saldría el martes 7 a las 20:00 desde Federación Entre Ríos, tengo que pasar por Federal y de ahí a Rafaela. ¿Podrías confirmarme el precio y disponibilidad?”, comienza el primer mensaje de Laurta, el cual dio a conocer Concordia Policiales.
Te Podría Interesar
“Hola, Pablo, sí, obvio que estoy para ese día y horario… haceme bien el recorrido para pasarte el presupuesto nuevamente... y la otra cuando puedas pasame la dire de Federación, de donde arrancamos”, le respondió Palacio. “Salgo de Federación o Concordia (esto te confirmo mañana, están a pocos kms) de ahí a Federal, Entre Ríos, y de ahí a Rafaela, Santa Fe”, detalló Laurta. Y concluyó: “El próximo viaje sí seguramente sea a Posadas, pero este es solo hasta Rafaela”.
Dichos mensajes ocurrieron días antes del crimen del remisero y del doble femicidio. A su vez, los chats reflejan que Laurta había engañado a Palacio, ya que nunca le manifestó sus intenciones de ir hacia Córdoba.
Cómo sigue la causa
Este miércoles, Laurta llegó a los tribunales de Concordia escoltado por efectivos policiales, con chaleco antibalas y casco protector. “Hay que venerarlo; es un mártir”, declaró ante los medios.
Video: así llegó Pablo Laurta a los Tribunales de Concordia
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, luego de hablar con su abogado, Laurta se negó a declarar ante la fiscal Daniela Montangie. Ahora, resta saber si su traslado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio, se retrasa o no, ya que su abogado habría pedido tener conocimiento del expediente por completo.
En estos momentos, la investigación avanza de manera conjunta entre las fiscalías de ambas provincias, debido a la complejidad del caso y a la cantidad de pruebas cruzadas que involucran a Laurta en los tres crímenes.