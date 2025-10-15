Solo y nervioso: así describió a Pablo Laurta el playero que lo atendió antes del doble femicidio

Pablo Laurta le cargó nafta al Toyota Corolla de color blanco del remisero Martín Sebastián Palacio, en una estación de servicio de San Salvador, Entre Ríos.

Pablo Laurta fue imputado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), el cual tuvo lugar en un domicilio en el barrio de Villa Serrana, Córdoba. Además, está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio, quien fue hallado descuartizado en Concordia, Entre Ríos.

En las últimas horas, el playero que atendió al detenido, en una estación de servicio de San Salvador, en Entre Ríos, rompió el silencio. “Llegó una sola persona. Se bajó, era un hombre robusto, con una bandolera sobre el hombro. No tenía actitud violenta, pero sí un poco de apuro”, detalló, en diálogo con Megafax TV Digital San Salvador.

“Me dijo: ‘buenas noches, cargame nafta súper por 23 mil’. Fue un diálogo breve, apenas un saludo”, agregó. Además, señaló que lo notó nervioso. Y concluyó: “Cuando el hombre se fue, no noté nada extraño, ni en el auto ni en la persona. No había signos de pelea ni manchas”.

El video que complica a Laurta El pasado 8 de octubre, cerca de las 3 de la madrugada, la cámara de seguridad de la estación de servicio registró el momento en el que Laurta le cargó nafta al Toyota Corolla de color blanco de Palacio. El video muestra a Laurta en el asiento del conductor y no al remisero, lo cual comprueba que el crimen de Palacio habría ocurrido antes.