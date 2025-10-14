Una cámara de seguridad registró el momento en el que Laurta le cargó nafta al auto del remisero que apareció descuartizado.

En las últimas horas se conoció un nuevo video que complica a Pablo Laurta, el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50). Cabe destacar que Laurta también está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacios.

Video: se conoció un nuevo video de Pablo Laurta Se conoció un nuevo video que complica a Pablo Laurta, el presunto doble femicida El pasado 8 de octubre, cerca de las 3 de la madrugada, una cámara de seguridad de una estación de servicio de San Salvador, Entre Ríos, registró el momento en el que Laurta le cargó nafta al Toyota Corolla de color blanco de Palacios. El video muestra a Laurta en el asiento del conductor y no al remisero, lo cual comprueba que el crimen de Palacios habría ocurrido antes.

Se confirmó que los restos pertenecían al remisero Este martes, la abogada de la familia del remisero, le confirmó a Cadena 3 que los restos hallados en la zona de Estación Yeruá, en las cercanías de la ciudad entrerriana de Concordia, pertenecen al remisero. Sin embargo, indicó que la familia tiene que viajar para reconocerlo.

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, explicó que el cuerpo fue descubierto durante un rastrillaje, cuando uno de los oficiales de la Policía sintió un fuerte olor a podrido, lo que permitió hallar las extremidades, que se encontraban dentro de una bolsa.

Por otro lado, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, comentó: "En esos rastrillajes se encuentra el cuerpo de una persona que carece de extremidades superiores y cabeza, en estado de descomposición y sin ropa".