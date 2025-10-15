"Hay que venerarlo, es un mártir": la confusa frase que soltó Pablo Laurta

Este miércoles, cerca de las 10.30, Pablo Laurta llegó a los Tribunales de Concordia, donde será indagado. Está imputado por el doble femicidio de Córdoba.

En las últimas horas, Pablo Laurta, quien se encuentra imputado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio, llegó a la ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde será indagado.

Video: así llegó Pablo Laurta a los Tribunales de Concordia La confusa frase que soltó Pablo Laurta Este miércoles, cerca de las 10.30, Laurta llegó a los Tribunales de Concordia escoltado por efectivos policiales, con chaleco antibalas y casco protector.

“Hay que venerarlo; es un mártir”, declaró ante los medios. Sin embargo, la frase carece de contexto y sospechan que podría ser una estrategia del acusado para fingir no estar en sus cabales y ser declarado inimputable.

Se espera que en los próximos días Laurta sea trasladado a Córdoba para ser indagado por el fiscal de Violencia Familiar, Gerardo Reyes, en el marco del doble femicidio de Luna y Mariel, el cual tuvo lugar en un domicilio ubicado en el barrio de Villa Serrana. El imputado quedará detenido en el penal de Bouwer.

Las primeras palabras de Laurta Este miércoles por la mañana, Laurta rompió el silencio mientras era trasladado hacia la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. “Todo fue por justicia”, alcanzó a decir ante los periodistas presentes, en un tono que reflejó una absoluta falta de arrepentimiento.