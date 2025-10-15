Rompió el silencio el doble femicida de Córdoba: así fue el momento de sus perturbadoras palabras

Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba, habló por primera vez tras su detención.

En una declaración breve pero estremecedora, Pablo Laurta, señalado como el autor del doble femicidio de Luna Giardina (24) y su madre, Mariel Zamudio (54), rompió el silencio este miércoles mientras era trasladado desde Córdoba hacia la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. “Todo fue por justicia”, alcanzó a decir ante los periodistas presentes, en un tono que reflejó una absoluta falta de arrepentimiento.

Así fue el momento en que Pablo Laurta habló Pablo Laurta X/@9digitalOk Laurta fue detenido el domingo pasado en Gualeguaychú, tras varios días prófugo, luego de que las fuerzas de seguridad lograran vincularlo con los asesinatos de las dos mujeres en el barrio Villa El Libertador, en Córdoba capital. Los cuerpos de Giardina y Zamudio fueron encontrados con signos de extrema violencia, lo que generó una profunda conmoción en la provincia.

El acusado no sólo enfrenta cargos por el doble femicidio ocurrido en Córdoba, sino que además será imputado en Concordia por un tercer homicidio. Se trata del crimen de Sebastián Martín Palacios (49), un chofer de aplicación cuyo cuerpo mutilado fue hallado en una zona rural de Entre Ríos, en las últimas horas, mientras que su vehículo apareció incendiado en Córdoba, lo que fortaleció la conexión entre ambos casos.

Pablo Laurta remisero A la izquierda el chofer, Sebastián Martín Palacios (49). A la derecha Pablo Laurta, el doble femicida y asesino de Palacios. Fuentes judiciales confirmaron que la investigación avanza de manera conjunta entre las fiscalías de ambas provincias, debido a la complejidad del caso y a la cantidad de pruebas cruzadas que involucran a Laurta en los tres crímenes.