Pablo Laurta

Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero que apareció descuartizado

Este miércoles, cerca de las 10.30, Pablo Laurta llegó a los Tribunales de Concordia. En los próximos días será trasladado a Córdoba.

Laurta está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio.&nbsp;

Este miércoles, Pablo Laurta, quien está acusado de haber asesinado a Martín Sebastián Palacio, el remisero que fue hallado descuartizado en Concordia, Entre Ríos, se negó a declarar. En los próximos días será trasladado a Córdoba.

