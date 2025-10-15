Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero que apareció descuartizado
Este miércoles, cerca de las 10.30, Pablo Laurta llegó a los Tribunales de Concordia. En los próximos días será trasladado a Córdoba.
Este miércoles, Pablo Laurta, quien está acusado de haber asesinado a Martín Sebastián Palacio, el remisero que fue hallado descuartizado en Concordia, Entre Ríos, se negó a declarar. En los próximos días será trasladado a Córdoba.
Video: así llegó Pablo Laurta a los Tribunales de Concordia
Noticia en desarrollo…