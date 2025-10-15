"Ella vivía con temor": el desgarrador relato de la hermana de una de las víctimas del doble femicidio

La hermana de Luna Garnier, expareja de Pablo Laurta, reveló que su hermana sufría “violencia psicológica y económica” por parte del detenido.

Este miércoles por la mañana, la hermana de Luna Garnier (24), una de las víctimas del doble femicidio que mantiene en vilo al país, habló con los medios. Laura se refirió a la época en la que su hermana vivía en Uruguay junto a Pablo Laurta, brindó detalles sobre la personalidad del detenido y habló sobre el futuro de su sobrino.

En primer lugar, Laura mencionó que se enteró del crimen de su hermana gracias a las redes sociales. Luna y su madre, Mariel Zamudio (50), fueron asesinadas en su casa, ubicada en el barrio de Villa Serrana, Córdoba.

Por otro lado, se refirió a la época en la que su hermana vivía en Uruguay junto a Laurta. “Ella vivía con temor. Hacía años que vivía aterrada”, reveló, en diálogo con A24. Y agregó: “No quería salir de la casa”. La hermana de la víctima indicó que desconoce si Luna sufría o no violencia física, pero detalló que sí “sufría violencia psicológica y económica”.

A su vez, habló acerca del futuro de su sobrino, hijo de Pablo y Luna, quien cumplió seis años el martes. “Están definiendo la tenencia del nene”, señaló. Y sentenció: “Alguien de la familia se hará cargo del nene”.

Qué dijo el doble femicida Este miércoles por la mañana, Laurta, quien está imputado por el doble femicidio de Córdoba y está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio, rompió el silencio mientras era trasladado hacia la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. “Todo fue por justicia”, alcanzó a decir ante los periodistas presentes, en un tono que reflejó una absoluta falta de arrepentimiento.