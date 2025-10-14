Se conocieron nuevos detalles del macabro plan de Pablo Laurta
Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacios.
Un nuevo triple crimen mantiene en vilo al país. Pablo Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacios, quien fue hallado descuartizado en la zona de Estación Yeruá, en las cercanías de la ciudad entrerriana de Concordia.
Cómo fue el macabro plan de Laurta
En primer lugar, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que el detenido se entrenó durante 10 días para cruzar desde Uruguay hacia Entre Ríos. “Alquila una cabaña, deja su auto particular ahí, estuvo 10 días practicando cómo manejar ese kayak o piragua, se cruza a nuestra provincia y esconde esa piragua en un monte en Puerto Yeruá”, reveló Roncaglia.
El 7 de octubre, Laurta llegó a Concordia y se comunicó con el remisero, a quién conocía desde la pandemia. Según trascendió, le habría pagado un millón y medio de pesos para que lo trasladará hacia Rafaela, Santa Fe. Sin embargo, una horas después, Palacios desapareció.
Video: el encuentro entre Pablo Laurta y Martín Sebastián Palacios
Los investigadores sospechan que Laurta lo asesinó y continuó su viaje hacía Córdoba. El sábado 11, el hombre asesinó a su expareja y a la abuela de su hijo. El ataque tuvo lugar en un domicilio ubicado en el barrio de Villa Serrana. Minutos después, una cámara de seguridad captó al agresor junto a su hijo esperando a un taxi.
El domingo 12, Laurta fue detenido en el Hotel Berlín, en Gualeguaychú. El hombre tenía planeado huir hacía Uruguay junto a su hijo de cinco años. Dentro de su habitación hallaron un arma Bersa calibre 380, cinco celulares, chips sueltos, dólares y la billetera del remisero.
Así fue capturado Pablo Laurta
El lunes, los investigadores hallaron los restos de Palacios en la zona de Estación Yeruá, en las cercanías de la ciudad entrerriana de Concordia. Según trascendió, el remisero fue descuartizado. Este miércoles, el acusado será trasladado de Gualeguaychú a Concordia para ser indagado.