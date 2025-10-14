"Quiero llorar": el desgarrador audio que envió Luna Giardina antes de ser asesinada por Pablo Laurta

Antes de ser asesinada por su expareja, Pablo Laurta, Luna Giardina expresó su temor por la posibilidad de que la separaran de su hijo.

Días antes del doble femicidio que terminó con su vida, Luna Giardina envió un audio a una conocida, en el cual expresó la angustia y el temor que sentía tras ser contactada por una mediadora judicial por la tenencia de su hijo. En el mensaje, la joven relató que Pablo Laurta, su expareja y el único sospechoso de haber arrebatado su vida, la invitó a asistir a una fiesta con el niño de 5 años.

Qué dijo Luna Giardina en el audio El audio de Luna Giardina, víctima de Pablo Laurta En el audio, que la joven de 26 años envió antes de ser víctima de un femicidio, contó que se sentía angustiada por la aparición de su expareja, Pablo Laurta, quien, a través de una mediadora judicial, le contó que pensaba organizar el cumpleaños del hijo en común, en Uruguay.

“No sé si está en Córdoba, pero sí me llegó un mensaje de una mediadora, de que él estaba organizando cumpleaños en Uruguay; que, si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remís para que viajemos los dos desde acá”, expresó temerosa Luna en el audio. De acuerdo con la información trascendida, el festejo del cumpleaños del menor, Pedro, estaba previsto para este martes 14 de octubre.

Luna Garnier y Mariel Zamudio Doble femicidio Las víctimas del doble femicidio. X Según el relato de Luna, Laurta habría dispuesto el traslado desde Córdoba hasta Uruguay a través de un servicio de remís, con el objetivo de que tanto ella como su hijo participaran del festejo. Ella manifestó su inquietud por los antecedentes de violencia registrados contra su expareja.

En el mismo audio, Luna detalló que había sido informada de que ciertos miembros de su familia no estaban incluidos en la convocatoria. “Los excluidos al cumpleaños son mi mamá y su tía, que es la única familia de allá con la que hablo. La gente con la que tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, no puede ir al cumpleaños de Pedro”, expresó.