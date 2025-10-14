Doble femicidio: así es el lugar donde encontraron el cuerpo que podría ser del remisero

La Policía de Entre Ríos halló un cadáver cerca del arroyo Yeruá y sospechan que sea de Martín Palacios, el chofer que transportó a Pablo Laurta.

Matías Palacios se encontró con el presunto femicida Pablo Laurta el martes 7 de octubre. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Durante la tarde del lunes, la Policía de Entre Ríos encontró un cadáver cerca del arroyo Yeruá, en una zona rural de la ciudad Concordia, e investigan si se trata del cuerpo de Matías Sebastián Palacios, el remisero que trasladó a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja, a su exsuegra y de secuestrar a su hijo de cinco años.

El hallazgo se produjo el lunes en una zona cercana al arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos. El personal policial realizó rastrillajes en esa área, luego de que las cámaras de seguridad registraran el recorrido del auto Toyota Corolla que había sido utilizado para el traslado de Laurta.

Fuentes de la investigación indicaron que el vehículo fue detectado circulando por la Ruta Provincial N°22, la autovía Nacional 14 y caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá y General Campos. Posteriormente, se lo ubicó en la Ruta Nacional N°18, San Salvador, Villaguay y finalmente en la provincia de Córdoba.

Los registros en video muestran el trayecto realizado por el vehículo tras el presunto cambio de conductor. Se cree que en algún momento del recorrido ya no lo manejaba Matías Palacios, sino el propio Laurta. Esta hipótesis es uno de los ejes de la investigación judicial en curso.

¿En qué condiciones estaba el cuerpo? El cuerpo fue encontrado en un área de difícil acceso, con vegetación densa y próxima al cauce del arroyo Yeruá. Aunque aún no se confirmó oficialmente su identidad, fuentes cercanas al caso señalaron que se trataría del remisero que fue visto por última vez al momento de llevar a Laurta.