Doble femicidio en Córdoba: la madre del acusado se puso a disposición de la Justicia para cuidar a su nieto

Estrella Lautra Varela habló luego de la acusación que pesa sobre su hijo Pablo y dijo que no piensa hablar con el "nunca más".

La madre de Pablo Laurta, el hombre detenido acusado de doble femicidio en Córdoba, de secuestrar a su hijo y hasta asesinar a un remisero en Entre Ríos, confirmó que se puso a disposición de la Justicia para cuidar a su nieto si es que no hay ningún tutor disponible y expresó que nunca más volverá a hablarle a su hijo.

"Mucha gente en redes dijo que yo pretendía de mi nieto y no es así. Simplemente me puse a disposición si es que no hay tutor para el niño", contó Estrella Lautra Varela en diálogo con radio Splendid AM990.

En su relato, la mujer señaló que hasta hace un tiempo mantenía contacto con el menor hasta que su hijo "le llenó la cabeza a la madre (Luna) de que yo le iba a sacar al niño".

"Trataré de buscar un documento en el que yo le mandé un mensaje a Luna (Giardina) en el que decía que jamás iba a hacer una cosa así", sumó.

Además, otro recuerdo que añadió respecto al trato de Laurta con ella, es que hace un tiempo él le dijo que "su familia era Luna (víctima), Mariel Zamudio (víctima) y P. (menor), y que yo ya no lo era".