Tiroteo y muerte: la Policía allanó una casa y se enfrentó a tiros con una banda de delincuentes en una pool party

El enfrentamiento ocurrió durante un allanamiento del GAD contra una banda acusada de robar autos para cometer entraderas.

Un nuevo enfrentamiento a tiros entre la Policía y una banda de delincuentes tuvo lugar en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron un domicilio y se enfrentaron con un grupo de quince jóvenes acusados de integrar una banda que robaba autos para usarlos en entraderas.

Video: la Policía allanó una casa y se enfrentó a tiros con una banda de delincuentes Tiroteo y muerte la Policía allanó una casa y se enfrentó a tiros con una banda de delincuentes durante una pool party El hecho ocurrió en una casa quinta, ubicada en la localidad de 9 de Abril. Allí, mientras se realizaba una pool party, efectivos del GAD allanaron el domicilio.

Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, un grupo de sospechosos intentó resistir el ingreso abriendo fuego contra el personal policial. En medio del intercambio de disparos y el intento de fuga de algunos implicados, los efectivos lograron repeler la agresión.

Producto del enfrentamiento, uno de los delincuentes fue herido en la cabeza y murió en el hospital. El resto de los sospechosos fueron detenidos e imputados por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento. A su vez, incautaron armas de fuego y elementos de interés para la causa.