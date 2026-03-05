Tragedia en Lomas de Zamora: le robaron los ahorros con la excusa de una "limpieza espiritual" y se mató

Una peluquera de 30 años con residencia en Lomas de Zamora , identificada como Merlín Díaz, se suicidó luego de ser víctima de una estafa millonaria orquestada por tres mujeres que, bajo la fachada de ser "videntes" o especialistas en "limpiezas espirituales", la convencieron de entregar todos sus ahorros familiares.

El ardid, que ocurrió a mediados de enero, dejó al descubierto una banda que utiliza la vulnerabilidad emocional de sus víctimas para sus estafas.

Todo comenzó el pasado 15 de enero, cuando tres mujeres ingresaron a su peluquería como clientes habituales. Con el correr de los minutos, las estafadoras lograron ganarse su confianza y la convencieron de que en el negocio había "algo malicioso" que impedía mejorar su situación económica.

A pesar de las advertencias de su marido, la víctima continuó viéndolas en secreto con la esperanza de liberar sus finanzas de una supuesta energía negativa.

Metida en este engaño, el 20 de enero, las mujeres lograron que Díaz les entregara 14 millones de pesos bajo la promesa de realizar un ritual de "limpieza" sobre el dinero, que luego sería devuelto.

Pero tras esto, las mujeres desaparecieron y no respondían sus mensajes, lo que llevó a la mujer afectada a ingerir una botella de ácido muriático buscando acabar con su vida.

Aunque se arrepintió y pidió ayuda a su pareja, falleció poco después de ingresar al hospital debido a la gravedad de las lesiones internas.

Su testimonio antes de morir

Antes de morir, tuvo tiempo de confesarle a su pareja el engaño y dejó cartas manuscritas donde incriminó directamente a las tres mujeres, dejando además su celular con los chats que terminaron por confirmar la mecánica de la estafa.

La investigación, a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, permitió identificar a las tres sospechosas: Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich. Las tres acusadas permanecen prófugas desde hace más de un mes y son buscadas por la Policía Bonaerense.