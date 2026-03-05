Revés judicial: le negaron un beneficio clave al mozo que le entregó la droga a Liam Payne

El caso judicial por la muerte del cantante Liam James Payne , exintegrante de One Direction, escribió un nuevo capítulo este jueves cuando los jueces de la Cámara de Casación en lo Criminal denegaron el beneficio de la excarcelación a Braian Nahuel Paiz, imputado por suministrarle droga al fallecido.

La muerte del cantante británico causó una gran conmoción a nivel mundial. Payne perdió la vida el 16 de octubre de 2024 tras caer del tercer piso de un reconocido hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo. En su habitación encontraron una gran cantidad de estupefacientes, los que presuntamente fueron entregados por Paiz, quien trabajaba en ese hospedaje.

Los jueces Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite votaron a favor de mantener al acusado privado de su libertad, mientras que el magistrado Gustavo Bruzzone no emitió voto alguno, aunque terminó firmando la resolución. De esta forma, Casación respaldó la decisión previa del juez Sergio Paduczak , miembro del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30.

La droga encontrada en la habitación de Liam Payne.

Paiz se encuentra bajo prisión preventiva tras ser imputado por el delito de entrega de estupefacientes, perpetrado en dos ocasiones, infracción estipulada en el artículo 5 de la ley n° 23.737 del Código Procesal Penal. El mismo tiene prevista una pena mínima de tres años de prisión hasta un posible máximo de ocho. Sin embargo, desde diciembre de 2025, el acusado se encuentra transitando su encierro de manera domiciliaria.

La decisión de la Casación se tomó basada en tres factores. Primero, la gravedad del delito y su escala penal alta —ya descrita en esta nota—, ya que los magistrados entendieron que esto aumenta el riesgo de fuga.

image Braian Nahuel Paiz.

En segundo lugar, se destacó el estado actual del proceso judicial, por lo que quieren asegurarse de que el imputado esté totalmente disponible para enfrentar la acusación ante la justicia.

Finalmente, los jueces sostuvieron que el factor del arraigo a su familia y la falta de antecedentes de Paiz no son suficientes para descartar una posible fuga del sujeto.

Cómo fue la muerte de Liam Payne

La muerte de Liam Payne, ocurrió tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del Hotel CasaSur, en el barrio de Palermo.

Liam Payne de 31 años fue cantante de One Direction Foto: @liampayne Liam Payne de 31 años fue cantante de One Direction.

Según los informes de la autopsia, el músico falleció a causa de politraumatismos y una hemorragia interna y externa producto del impacto de la caída. Los peritajes sugirieron que Payne no adoptó una postura de defensa al caer, lo que llevó a los investigadores a concluir que se encontraba en un estado de semi o total inconsciencia.

Los fiscales descartaron la hipótesis del suicidio o la intervención física de terceros en la caída, centrando la responsabilidad penal en quienes facilitaron el consumo y omitieron el deber de cuidado.

Además de Paiz, el otro imputado fue Ezequiel David Pereyra, empleado de mantenimiento del Hotel CasaSur. También acusado de proveer estupefacientes a Payne.