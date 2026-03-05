La Justicia archivó otra denuncia por un presunto abuso sexual en un colegio privado de Guaymallén

Por falta de pruebas, la Justicia decidió archivar la segunda denuncia por un presunto abuso sexual de un alumno en el colegio Tomás Alva Edison de Dorrego, Guaymallén . La presentación fue realizada por los padres de un alumno y apuntaba contra un profesor de Educación Física . Desde la institución informaron que el docente será reincorporado a sus tareas habituales.

De esa forma, las dos presentaciones judiciales por agresiones sexuales contra diferentes alumnos, que sacudieron en mayo del año pasado a la insitución educativa privada guaymallina, fueron desestimadas por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexua l María de las Mercedes Moya , quien lideró sendas investigaciones.

El otro expediente, en el que fue sindicado como autor un profesor de Música, fue archivado en octubre pasado por los mismos motivos : no se obtuvieron pruebas que permitiera confirmar la existencia del delito denunciado por los progenitores de los menores de edad.

Al igual que en aquella ocasión, desde el colegio emitieron un comunicado interno para comunicar a los padres las últimas novedades en la causa.

"Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre la denuncia presentada a comienzos del año pasado contra un docente de nuestra institución. Luego de una investigación exhaustiva, el Ministerio Público Fiscal ha resuelto archivar la causa por inexistencia de pruebas que permitan sostener la acusación en relación al profesor de Educación Física", comienza el texto.

A través del escrito, el establecimiento aclaró que participó activamente de la pesquisa: "Desde el primer momento, el Colegio Tomás Alva Edison activó el protocolo institucional correspondiente y colaboró estrechamente con las autoridades judiciales para garantizar un proceso transparente, serio y respetuoso de los derechos de todas las personas involucradas", señalaron.

abuso en colegio tomas alva edison (2).JPG El colegio privado ubicado en Guaymallén. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En tanto, revelaron que aportaron las pruebas necesarias para que el caso avanzara: "Las grabaciones de nuestras cámaras de seguridad en espacios clave fueron puestas a disposición de la Justicia, contribuyendo a esclarecer los hechos".

Finalmente, teniendo en cuenta el resultado de la instrucción penal, comunicaron que "el docente retomará sus tareas habituales en el Nivel Primario, a partir del jueves 5 de marzo del corriente año, desempeñándose en ambos turnos".