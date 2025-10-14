Archivaron una de las denuncias de abuso sexual a niños en un colegio privado de Guaymallén

En mayo de este año, dos denuncias de abuso sexual sacudieron al colegio privado Tomás Alva Edison de Guaymallén . Las presentaciones judiciales que realizaron los padres de dos alumnos de la institución, del jardín de infantes y el nivel primario , respectivamente, apuntaron contra dos docentes de la institución. Ahora, una de las causas fue archivada.

La decisión la tomó la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual María de las Mercedes Moya , a cargo de ambos expedientes, iniciados en la misma semana del citado mes. Se trata de la investigación en la que estaba sindicado como autor un profesor de música del colegio primario de la Fundación Tomás Alva Edison , que funciona en calle Álvarez Condarco del distrito de San José .

El sospechoso de esa causa nunca fue imputado, ya que desde el inicio de las pesquisas las pruebas eran escasas y nunca se pudo obtener la declaración de niño supuestamente abusado en Cámara Gesell . Por ese motivo, el caso se estancó y la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) decidió frenar la investigación penal preparatoria y archivar el expediente.

Por su parte, desde la institución educativa con sede en Guaymallén emitieron un comunicado dando a conocer la situación e informando que, a raíz de las últimas novedades en ese caso, el docente que fue denunciado retomará sus actividades en el nivel primario.

"Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre la denuncia presentada a comienzos de este año contra un docente de nuestra institución. Luego de una investigación exhaustiva, el Ministerio Público Fiscal ha resuelto archivar la causa por inexistencia de pruebas que permitan sostener la acusación en relación al profesor de música", sostiene el texto difundido por el colegio privado.

Los directivos agregaron que se dispuso el "archivo de las actuaciones al no haberse encontrado evidencia física, emocional ni testimonial que respalde los hechos denunciados". Y agregaron que "desde el primer momento, el Colegio Tomás Alva Edison activó de inmediato el protocolo institucional correspondiente y colaboró estrechamente con las autoridades judiciales para garantizar un proceso transparente, serio y respetuoso de los derechos de todas las personas involucradas".

abuso en colegio tomas alva edison (4).JPG Una de las sedes del Colegio Tomás Alva Edison. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Asimismo, sostuvieron que aportaron las grabaciones de las cámaras de seguridad localizadas en espacios clave "fueron puestas a disposición de la Justicia, contribuyendo a esclarecer los hechos".

Finalmente, sentenciaron: "Queremos reiterar nuestro compromiso firme e inquebrantable con la seguridad, el bienestar y el respeto hacia nuestros estudiantes, familias y equipo docente. Agradecemos profundamente la confianza depositada en la escuela y la actitud responsable de toda la comunidad durante este tiempo. Seguimos a la espera de los procesos judiciales correspondientes para el caso del profesor de educación física".

La otra denuncia de abuso sexual

Por su parte, la situación de la otra investigación, que se inició el 14 de mayo pasado, es diferente. Ese expediente tiene a un profesor de educación física en la mira, quien fue sindicado por presuntos tocamientos a un niño que asiste al jardín de infantes Tomasito, dependiente de la Fundación Tomás Alva Edison, localizado en calle 25 de Mayo de Dorrego.

Por decisión de la fiscal Moya, al sospechoso se le tomó una declaración informativa, que es cuando se está entre ser testigo e imputado. Ahora, casi cinco meses después de la denuncia, los detectives esperan avanzar con algunas medidas, entre las que se destaca la declaración del psicólogo particular del niño.