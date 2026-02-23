Persecución en Las Heras: manejaba una moto robada, quiso darse a la fuga y terminó accidentado

Un joven fue detenido a bordo de una moto robada el pasado fin de semana en Las Heras . El sospechoso, de 18 años, intentó escapar de los policías, pero terminó accidentándose durante una persecución y quedó tras las rejas. En tanto, otro rodado sustraído fue recuperado en un segundo procedimiento.

El primero de los casos tuvo lugar pasadas las 17 del sábado, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) recorría el distrito de El Plumerillo y detectaron a un sujeto en actitud sospechosa a bordo de una moto tipo pistera, en calles Chacabuco y Tomás Guido , por lo que decidieron frenarle la marcha.

Luego de indicarle que frenara, mediante señas con la sirena y balizas, el motociclista hizo caso omiso y se dio a la fuga a toda velocidad por calle Olascoaga , en dirección al sur.

A partir de allí se inició una persecución, pero al llegar al cruce de calles Olascoaga y Coronel Díaz , el sospechoso perdió el dominio de la motocicleta y cayó al asfalto, frente a una estación de servicio.

Al cabo de unos segundos, el malviviente se reincorporó y trató de continuar el escape a pie, dejando la moto abandonada. No obstante, los uniformados pudieron interceptarlo en la intersección de calle Esquiu y pasaje Dorrego , donde concretaron su aprehensión.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 15.32.46

Seguidamente, se constató que la KTM Duke 200cc en la que se movilizaba presentaba pedido de secuestro, ya que había sido denunciada por hurto agravado el martes 10 de este mes en Guaymallén.

Por ese motivo, el aprehendido, identificado como Joaquín Samuel Stella, fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°2.

Otra moto robada y recuperada en Las Heras

Por su parte, el segundo procedimiento se realizó durante la jornada del domingo, alrededor de las 13.30, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una motocicleta tapada con un nailon dentro de un campo inculto de calle San Martín al 2.100.

Ante eso, policías de la UEP Las Heras se dirigieron hasta el lugar para verificar la novedad y dieron con el rodado menor, el cual resultó ser una Motomel C150cc.

FotoJet(39)

Acto seguido, verificaron el dominio y constataron que no tenía medidas pendientes. No obstante, se comunicaron con el propietario, quien les reveló que le robaron la moto momentos antes y estaba por radicar la denuncia.

Por disposición de la Justicia, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 16°.