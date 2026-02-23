Una viuda negra imputada por millonarios robos en Buenos Aires recibió un duro revés antes del juicio

Una joven de 21 años enfrenta fuertes cargos tras quedar detenida por millonarios robos en Buenos Aires , aplicando la modalidad de " viuda negra " . Se trata de Lidia Ester Lobo, oriunda de Choele Choel, en Río Negro , quien recibió un duro revés por parte de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal el pasado jueves.

Concretamente, a la joven detenida se le negó la posibilidad de ser recluida en su ciudad natal, donde había sido detenida en diciembre del año pasado por dos robos. Por lo cual seguirá presa en Buenos Aires, lugar donde fue trasladada a responder ante la Justicia.

El pedido de ser llevada hacia Río Negro fue rechazado por los jueces Gustavo Bruzzone y Mauro Divito quienes sostuvieron que el traspaso de Choele Choel a Buenos Aires es necesario para el proceso judicial, dado que los delitos que se le imputan - multiples casos de robo agravado - tramitan bajo la jurisdicción nacional.

La defensa oficial de Lobo se había opuesto al traslado argumentando una presunta afectación de la vida familiar, ya que la joven no posee familiares ni conocidos en la capital.

Sin embargo, el tribunal de Casación desestimó estos argumentos al considerar que no se logró demostrar una arbitrariedad en la decisión original.

Quién es la "viuda negra"

Lidia Esther Lobo, apodada mediáticamente como la "viuda negra viral", no utilizaba aplicaciones de citas para ataques rápidos, como suele ocurrir en la mayoría de estos casos.

De acuerdo con la investigación, la imputada no ahorraba el dinero, sino que se sospecha que el destino final de los miles de dólares robados era financiar un ambicioso plan de cirugías estéticas para transformar su apariencia.

Su modus operandi consistía en entablar relaciones falsas durante varios días para ganarse la confianza absoluta de sus víctimas antes de drogarlas y desvalijarlas. A partir de esta dinámica, la mujer habría efectuado tres robos millonarios. Dos por la que fue detenida, y otro denunciado cuando Lobo ya estaba recluida.

Cómo fueron sus robos: uno por uno

El primer caso tuvo lugar en el barrio de Núñez, específicamente en el mes de abril del año pasado. Allí, Lobo convivió durante tres días con un hombre para ganarse su confianza, hasta que finalmente lo sedó utilizando un fernet adulterado.

Tras dejar a la víctima inconsciente, desvalijó la propiedad. Sin embargo, horas después del robo, utilizó sus cuentas para comprarse zapatillas y un protector con brillos para su celular, dejando una huella digital que permitió a los detectives comenzar a seguirle el rastro.

Apenas un mes después, en mayo de 2025, la joven volvió a atacar en Caballito. En esta ocasión, drogó a su víctima durante una cena y le sustrajo un botín de 4 mil dólares, una guitarra eléctrica y 5 millones y medio de pesos. En este episodio ocurrió otro descuido, vital para su detención, cuando Lobo usó el teléfono de la víctima para pedir un chocolate por delivery con entrega en el mismo domicilio donde cometía el robo, mientras el hombre estaba sedado.

Finalmente, mientras la joven ya estaba detenida, surgió una tercera denuncia en Lomas de Zamora que agrava significativamente su situación. Un jubilado denunció haber el robo de 35 mil dólares, relojes de lujo y cadenas de oro a manos de la detenida.