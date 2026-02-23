Locura en Villa Gesell: hacía maniobras peligrosas arriba de una Amarok, casi atropella a varias personas y fue detenido

En redes sociales se viralizaron las imágenes de la terrible secuencia. Al conductor le secuestraron la camioneta.

En las últimas horas, comenzó a viralizarse en redes sociales un video en el que se ve a una camioneta Amarok realizando maniobras temerarias durante una picada en un sector de médanos de la ciudad balnearia de Villa Gesell. El conductor fue detenido y le secuestraron el vehículo.

Video: el conductor de la Amarok realizó maniobras peligrosas Locura en Villa Gesell realizaba maniobras peligrosas arriba de una Amarok, casi atropella a varias personas y fue detenido En las imágenes se observa al automovilista mientras acelera a toda velocidad junto a otros vehículos UTV y motocicletas en una zona muy concurrida por turistas que presenciaban el Enduro de Verano, una competición de cuatriciclos y motocross que se desarrolla desde 1992.

Por lo tanto, efectivos de la Policía y agentes de tránsito detuvieron al conductor. A su vez, secuestraron la camioneta Volkswagen Amarok, la cual fue llevada al playón municipal.