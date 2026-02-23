Locura en Villa Gesell: hacía maniobras peligrosas arriba de una Amarok, casi atropella a varias personas y fue detenido
En redes sociales se viralizaron las imágenes de la terrible secuencia. Al conductor le secuestraron la camioneta.
En las últimas horas, comenzó a viralizarse en redes sociales un video en el que se ve a una camioneta Amarok realizando maniobras temerarias durante una picada en un sector de médanos de la ciudad balnearia de Villa Gesell. El conductor fue detenido y le secuestraron el vehículo.
Video: el conductor de la Amarok realizó maniobras peligrosas
En las imágenes se observa al automovilista mientras acelera a toda velocidad junto a otros vehículos UTV y motocicletas en una zona muy concurrida por turistas que presenciaban el Enduro de Verano, una competición de cuatriciclos y motocross que se desarrolla desde 1992.
Te Podría Interesar
Por lo tanto, efectivos de la Policía y agentes de tránsito detuvieron al conductor. A su vez, secuestraron la camioneta Volkswagen Amarok, la cual fue llevada al playón municipal.
Video: así son las peligrosas picadas en Villa Gesell
Tras el episodio, el intendente Gustavo Barrera expresó: “si corrés picadas, vas preso”. A su vez, adelantó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pedirá la inhabilitación del conductor.