Fatal accidente en los médanos de Villa Gesell: un joven murió tras un violento golpe con su moto

Un trágico hecho ocurrió en Villa Gesell , después que un joven de 28 años falleciera después de sufrir una caída con su motocicleta en una zona de médanos . Andrés Alberto Alemán murió el fin de semana por lesiones de extrema gravedad debido al golpe que sufrió.

El siniestro ocurrió en un sector de médanos de la ciudad balnearia , donde, según explican los primeros informes del caso, el motociclista se encontró con un médano “cortado”, una formación característica del terreno que presenta un desnivel abrupto. Esa irregularidad habría provocado la caída que derivó en lesiones de extrema gravedad.

Algunos testimonios señalaron que Alemán no llevaba elementos de protección al momento del accidente, un dato que podría haber incidido en la magnitud de las heridas sufridas.

Tras la caída, el joven fue asistido por personal de bomberos que acudió al lugar del hecho e inmediatamente fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos realizados, falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas en el impacto. Hasta el momento, no trascendieron detalles adicionales sobre las lesiones específicas que presentaba.

Además, se conoció que la víctima contaba con graves antecedentes penales según el diario El Día de La Plata, ya que según trascendió Alemán tenía antecedentes por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad y además, estaba siendo investigado por presunta participación en una red de narcomenudeo.

Qué es un médano “cortado”

En las zonas costeras como Villa Gesell, los médanos pueden modificarse por acción del viento o por el tránsito de vehículos. Se denomina “cortado” al médano que presenta un corte o cambio repentino en su pendiente, generando un escalón natural que puede resultar peligroso para quienes circulan sin advertirlo.

Este tipo de geografía representa un riesgo adicional para motociclistas y conductores de cuatriciclos, especialmente en áreas donde el relieve no es uniforme.