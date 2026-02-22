Detuvieron a una de las acusadas de asaltar y golpear al guitarrista de Pappo

Una mujer de 35 años fue detenida en las últimas horas por efectivos de la Policía de la Ciudad en el partido bonaerense de San Martín, acusada de ser una de las integrantes de la banda que maniató y golpeó al ex guitarrista de Norberto “Pappo” Napolitano para desvalijarle el departamento.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el asalto en el domicilio de Daniel “Alambre” González se produjo el pasado 15 de febrero en el barrio porteño de Caballito.

La detención fue llevada adelante por la Policía de la Ciudad, que logró avanzar en la causa gracias al rastreo de una transferencia por billetera virtual que los delincuentes obligaron a realizar a la víctima, además de las pericias realizadas sobre las cámaras de seguridad del edificio ubicado en la avenida Avellaneda al 70.

Durante el ataque, los delincuentes engañaron al músico de 69 años simulando ser vecinos para acceder al ascensor, donde lo encañonaron y lo forzaron a ingresar a su vivienda.

Una vez allí, fue amordazado y despojado de guitarras eléctricas, 15 pedales de efectos importados, dinero y pertenencias personales.

Ante la pérdida de sus herramientas de trabajo, figuras del rock nacional como Ricardo Mollo habían iniciado una campaña solidaria para asistir al histórico guitarrista.

Sin embargo, en el allanamiento realizado en una propiedad de la calle Pueyrredón al 5700, los efectivos porteños -con apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- lograron secuestrar once pedaleras, cables, transformadores y otros objetos de valor sustraídos.

La imputada fue trasladada a una dependencia policial por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 36, a cargo de Alejandro Ferro, quien supervisa las medidas de rigor.

Mientras la comunidad musical celebra la recuperación de gran parte del equipamiento, las autoridades mantienen la búsqueda del segundo sospechoso, un hombre que ya habría sido identificado a través de los movimientos previos al robo.

“Es imposible revender estas piezas sin quedar expuestos”, habían advertido los colegas del músico en redes sociales, remarcando el incalculable valor afectivo y profesional de los instrumentos recuperados.