Trágica pelea: se conoció la imputación al motociclista que mató a un hombre en una pelea de tránsito

Tras la pelea de tránsito que ocurrió en Berazategui que terminó con la muerte de Darío Lau, el motociclista quedó preso por homicidio simple.

El automovilista falleció producto de un trauma, a raíz de los golpes que recibió de Agustín Perrone, el motocilista condenado.

El trágico hecho había ocurrido semanas atrás en la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui, donde un motociclista y un conductor se enfrentaron tras un choque. El video se viralizó rápidamente y, como consecuencia de la agresión, Darío Lau murió a causa de un trauma. Ahora, el motociclista de 25 años fue condenado por homicidio simple.

Todo comenzó en la intersección de las calles Agote y 366, donde la víctima, que conducía un Chevrolet Corsa, y Agustín Perrone, el motociclista, protagonizaron un choque que derivó en una pelea. Tras el accidente, el detenido comenzó a insultar al conductor y luego le pateó la puerta del vehículo.

Luego, el conductor comenzó a golpear al motociclista con un palo, lo que desató la reacción del joven, que se abalanzó y devolvió los golpes. Finalmente, producto de los golpes recibidos, la víctima cayó tendida en el suelo y falleció en el acto.

Choque Berazategui Hombre Muerto La autopsia que complicó al motociclista y la condena que recibió Según se informó, Darío Lau no falleció producto de un paro cardíaco, como se había señalado en un principio, sino que fue debido a un trauma provocado por el golpe que recibió de Agustín Perrone, el motociclista de 25 años.