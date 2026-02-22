A un año de la desaparición de Lian Gael Flores: cuál es la principal hipótesis en la investigación

Este domingo se cumple un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraire, el niño de tres años cuyo caso conmovió al país y concentró la atención en la provincia de Córdoba . El pequeño fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en las afueras de Ballesteros Sud , en el departamento Unión, y desde entonces no hay una pista concreta sobre su paradero.

Aquella siesta calurosa, mientras sus padres descansaban, el niño desapareció del predio donde funcionan varios cortaderos de ladrillos, en una zona rural rodeada de extensos campos de soja y maíz. Desde ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes, participación de fuerzas provinciales y federales y la activación del sistema nacional Alerta Sofía, destinado a la localización urgente de menores en situación de alto riesgo.

Pese al despliegue inicial y al paso de los meses, la investigación se centra en varias hipótesis pero no logró establecer una línea concluyente. El expediente es seguido tanto por la Justicia provincial como por la federal y se mantiene bajo un estricto secreto de sumario.

Días atrás, los padres del niño ofrecieron una conferencia de prensa en la que reiteraron su pedido de avances concretos . “Ya casi pasó un año y no tenemos una pista firme”, expresaron visiblemente conmovidos.

La fiscalía de instrucción de Bell Ville y la Justicia Federal trabajan sobre diversas hipótesis, entre ellas la posible intervención de terceros, redes de trata de personas o delitos vinculados al abuso infantil.

Un elemento que generó preocupación fue el análisis de teléfonos celulares secuestrados en la zona, donde se detectó material de abuso sexual infantil en dispositivos pertenecientes a dos jóvenes vinculados al área del cortadero.

La Justicia intenta determinar si ese hallazgo tiene relación directa con la desaparición del niño o si se trata de un hecho independiente.

lian gael flores La recompensa por datos sobre el paradero de Lian Gale Flores aumentó a 20 millones. Gobierno

Recompensa por datos de Lian Gael Flores

Ante la falta de resultados, el Ministerio Público Fiscal dispuso la utilización de herramientas de inteligencia artificial para elaborar una progresión fisonómica de Lian Gael Flores. La imagen difundida por la Policía Judicial muestra cómo podría verse actualmente, a casi 12 meses de su desaparición, con el objetivo de renovar la búsqueda y promover nuevos aportes de la ciudadanía.

La familia, representada por el abogado Carlos Nayi, sostiene la esperanza de encontrar al niño con vida. En ese marco, los gobiernos nacional y provincial mantienen vigente una recompensa de 30 millones de pesos para quien aporte información certera que permita esclarecer el caso.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato relevante puede comunicarse de inmediato a la línea 134 o al 911 de la Policía de Córdoba.