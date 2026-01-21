Actualizaron con IA una foto de Lian Flores: ¿Cómo se vería a un año de su desaparición?

A casi un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraire la búsqueda continúa. En las últimas horas, los gabinetes de la Policía Judicial, dependientes del Ministerio Público Fiscal, difundieron una imagen actualizada de Lian.

A casi un año de la desaparición de Lian Flores , en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, la búsqueda continúa. En las últimas horas, los gabinetes de la Policía Judicial de Córdoba , difundieron una imagen actualizada del niño desaparecido en febrero de 2025. Se trata de una foto que fue elaborada utilizaron inteligencia artificial ( IA ).

Para realizar una reconstrucción facial de progresión de edad se emplearon fotos anteriores, con el objetivo de mostrar cómo podría verse hoy -con cuatro años de edad- y así facilitar su reconocimiento.

Cabe recordar que actualización de la imagen se concretó luego que el mes pasado, los padres de Lian Flores viajaran a la ciudad de Córdoba junto a su abogado, Carlos Nayi. En la ocasión, fueron recibidos por el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, en su despacho de Tribunales 1.

En esa ocasión se decidió aumentar la recompensa -actualmente, se le otorgará $30 millones a quien aporte datos concretos sobre el paradero del niño- y avanzar con la actualización de la foto.

Una progresión de edad de Lian Flores

La difusión de la fotografía creada por IA fue impulsada por la Fiscalía de Instrucción de Feria de Bell Ville (Fiscalía de Fuero Múltiple N°1), que pidió a la ciudadanía la mayor difusión posible de las imágenes reconstruidas.

Lian fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025, cuando desapareció en la zona rural de Ballesteros Sud, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Desde entonces, el caso se mantiene activo y sin resultados concluyentes, con distintas líneas de investigación y reiterados llamados públicos para obtener datos que permitan dar con su paradero.

Las autoridades reiteraron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante para avanzar en la causa. Ante datos o sospechas, se solicita comunicarse de inmediato con el 911 (Policía de la Provincia de Córdoba) o con la Unidad Judicial Bell Ville, al 03537-450000, interno 52801.