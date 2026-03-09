Descubrieron un vivero de marihuana en el patio de una casa en Maipú

El hallazgo ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú. Policías secuestraron 20 plantas de marihuana y el propietario quedó a disposición de la Justicia federal.

Un vivero de marihuana fue descubierto este último fin de semana durante un patrullaje policial en Rodeo del Medio, Maipú. El operativo permitió secuestrar veinte plantas de cannabis de aproximadamente tres metros de altura en el patio de una vivienda. El propietario de la propiedad fue puesto a disposición de la Justicia federal.

Todo ocurrió se registró el sábado, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP) realizaba maniobras preventivas en las inmediaciones de la feria ubicada en la intersección de calle Don Bosco y Ruta 20.

En ese contexto, los uniformados ingresaron por un callejón situado al oeste de una feria que funciona en ese sector, el cual conduce a un descampado colindante con la parte trasera de una vivienda ubicada en calle Don Bosco al 8000. Desde el exterior del inmueble, los policías observaron ramas que presentaban características compatibles con plantas de cannabis, lo que motivó una intervención en el lugar.

El secuestro de marihuana y la situación del propietario Al ser consultado por los efectivos, el propietario de la vivienda reconoció que las plantas eran de su propiedad y admitió que no contaba con autorización legal para el cultivo.

Tras ingresar al domicilio, el personal policial constató la presencia de 20 plantas de cannabis de gran tamaño, algunas de ellas de hasta tres metros de altura, por lo que procedieron al secuestro de los ejemplares y a la identificación del dueño del inmueble.