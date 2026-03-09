Video: el emocionante rescate de un adolescente que intentaba arrojarse desde un puente en Luján de Cuyo

Policías le salvaron la vida al adolescente y el emotivo procedimiento quedó registrado en un video. El rescate ocurrió en la Ruta 82, Luján de Cuyo.

Policías mendocinos protagonizaron este lunes un emotivo rescate de un adolescente de 14 años en Luján de Cuyo. El chico amenazaba con arrojarse desde un puente, con claras intenciones de quitarse la vida, pero los uniformados lo convencieron de que no lo hiciera. Tras el salvataje, fue restituido a su madre.

El procedimiento tuvo su inicio después de que efectivos de la jurisdicción tomaron conocimiento sobre un menor de edad que estaba en la orilla de un puente de la Ruta 82, a pocos metros del popular salón Desert Eventos, en el distrito de Vertientes del Pedemonte.

Una vez en el lugar, los uniformados se acercaron al adolescente y, mediante una charla, lograron convencerlo de que no se arrojara desde ese lugar y, rápidamente, lo extrajeron de allí, resguardando su integridad física.

El video del emotivo rescate Embed - Rescate adolescente Luján El heroico accionar quedó filmado y MDZ accedió al video, en el cual se observa cómo el chico se funde en un emocionante abrazo con los funcionarios públicos que le salvaron la vida.