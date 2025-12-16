La mamá de Lian Gael Flores se arrodilló y rogó por ayuda: "Todos saben qué pasó"

Desesperados, los padres de Lian Gael Flores, el niño desaparecido hace casi un año en Córdoba, apuntaron contra el silencio en Ballesteros Sud.

La mamá de Lian Gael Flores suplicó de rodillas durante un móvil en vivo de un programa televisivo cordobés que le devuelvan a su hijo desaparecido en febrero de este año. Foto: Captura de video

A 297 días de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el dolor de su familia volvió a quedar expuesto públicamente. Con el aniversario del caso cada vez más cerca, sus padres realizaron un conmovedor pedido para que aparezca el niño, visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en un cortadero de ladrillos de Ballesteros Sud.

La escena más impactante se vivió en el estudio del abogado Carlos Nayi, quien representa a la familia. Allí, Plácida Soraide no pudo contener la angustia: se arrodilló frente a cámara y, entre lágrimas durante un móvil en vivo con el programa de televisión El Show del Lagarto (Canal El Doce) suplicó que alguien aporte información. “En Ballesteros Sud saben lo que pasó, pero nadie habla. Yo ya no puedo más”, expresó quebrada.

La madre de Lian contó que la incertidumbre la enfermó en reiteradas oportunidades y describió el calvario que atraviesan desde hace casi un año. “Estoy muy triste y muy preocupada. Esto no se puede soportar”, dijo, mientras pedía ayuda a toda la sociedad y también a las autoridades provinciales.

A casi un año sin Lian Gael Flores, su mamá se arrodilló y rogó por ayuda A casi un año sin Lian Gael Flores, su mamá se arrodilló y rogó por ayuda El dolor de la mamá de Lian Gael Flores “Que me lo devuelvan, por favor. Vine a este país a trabajar, somos humildes y buenas personas. No entiendo cómo pueden hacernos esto”, sostuvo con crudeza. En otro tramo, aseguró que siente que su hijo está cerca y volvió a reclamar justicia: “Para los falsos hay justicia, para los verdaderos no”.

El papá del niño, Elías Flores, también tomó la palabra y explicó que la cercanía de la fecha los golpea con más fuerza. “Ver el campo verde nos trae recuerdos muy duros”, confesó. Con la voz cargada de emoción, pidió que quien tenga algún dato lo diga: “Queremos que este Fin de Año el regalo sea tener a Lian con su mamá y su papá”.