"Me fui embarrando cada vez más": habló la mamá que apostó la plata de la fiesta de egresados

La acusada, integrante de la comisión organizadora de una escuela de Eldorado, reconoció en mensajes privados que usó el dinero de los alumnos en el casino.

Tras conocerse el escándalo donde una mamá perdió aproximadamente 25 millones de pesos que estaban destinados a la fiesta de egresados del grupo de 5° año de su hija, ahora se difundieron los chats que mantuvo esta mujer con otra de las madres, donde confiesa haber perdido el dinero y sus problemas con las apuestas en el casino.

El hecho ocurrió en la Escuela Provincial de Comercio N°19 de Eldorado, en Misiones, donde según trascendió, la acusada, Romina Enriquez, formaba parte de la comisión organizadora y estaba a cargo de la administración de los fondos.

En estos mensajes que intercambió con otra de las madres, Enriquez expresó: "Hola. La verdad es que no hay justificación para lo que hice”, y luego justificó: "Yo tengo problemas con el casino. Usé y después, pensando que la iba a recuperar, me fui embarrando cada vez más”.

Mamá gastó plata fiesta de egresados Los dichos de la acusada llevaron a que la mamá de otro de los egresados le contestara: "No puedo creer lo que hiciste. Tenés que dar la cara, tenés que hacer algo”, a lo que Romina Enriquez contó que ya estaba buscando una solución: "Estoy tramitando un préstamo”, confesó.

El escándalo de la mamá que perdió el dinero de la fiesta de egresados en el casino El hecho se descubrió después de que 35 alumnos de dos cursos distintos realizaran un aporte mensual desde abril para poder cubrir los gastos de la fiesta, que cubría el salón y los proveedores. Pero cuando fueron a consultar sobre el pago a los mismos, a pocos días de la fiesta, descubrieron que no habían pagado el catering, DJ, entre otros gastos.