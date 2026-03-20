Escándalo en un jardín de infantes: denuncian a una mamá por apropiarse del dinero de los buzos de egresados

Un fuerte malestar atraviesa a la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 902 Berta Lasalle, en la localidad de Alejandro Korn , tras la denuncia contra una mamá acusada de quedarse con el dinero destinado a los buzos de egresados de los alumnos.

Según relataron las familias, la mujer se había ofrecido como tesorera del grupo y era la encargada de reunir las cuotas para la compra de los buzos. Sin embargo, al acercarse la fecha de entrega, comenzaron a surgir dudas cuando no había confirmación del pago a la empresa proveedora.

De acuerdo con los testimonios, la mujer argumentó en un primer momento que había sufrido el hackeo de su celular, lo que le habría impedido realizar la transferencia correspondiente a la tercera cuota.

La situación se agravó cuando, días después, se presentó en el jardín con supuestos comprobantes de pago que, según los padres, eran falsos. “No tenían marca de agua y la tipografía estaba alterada”, explicaron, señalando inconsistencias evidentes en los documentos.

Ante la falta de respuestas claras, las familias decidieron comunicarse directamente con la empresa encargada de confeccionar las camperas. Fue entonces cuando confirmaron que solo se había abonado una seña inicial de 45 mil pesos y que el resto del dinero nunca había sido transferido.

Denuncia e impacto en las familias

Frente a este escenario, los padres realizaron la denuncia formal. El monto total que habría sido retenido asciende a 1.500.000 pesos, una suma que las familias reunieron con esfuerzo durante meses. “El momento más emotivo de estos años quedó arruinado. Jugó con la ilusión de todos”, expresó una de las madres damnificadas.

Según trascendió, al ser confrontada por varios padres, la mujer habría reconocido que utilizó el dinero para otros fines, lo que profundizó la indignación.

El perjuicio no solo es económico. Muchas familias aseguraron que no están en condiciones de volver a juntar el dinero en tan poco tiempo, lo que pone en riesgo la entrega de las camperas para los niños.

Además, desde la empresa indicaron que solo una parte del pedido está en proceso de producción, mientras que otras prendas ni siquiera fueron encargadas.