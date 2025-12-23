Luego del escándalo por la madre que jugó la plata en el casino, denunciaron una nueva estafa a egresados en Misiones

Cuando aún sigue resonando lo sucedido a los alumnos egresados del 5º año de la Escuela Provincia de Comercio Nº19 de la ciudad misionera de Eldorado , egresados de la EPET N°1 de la localidad de Posadas , Misiones , y sus familias denunciaron incumplimientos en la recepción realizada el pasado viernes y apuntaron contra los responsables del servicio de catering.

Como se recordará los alumnos de Eldorado fueron supuestamente estafados por Romina Enríquez, madre de una de las alumnas, que supuestamente se gastó más de 17 millones de pesos que había recolectado para la fiesta de recepción.

De su parte los egresados de la orientación Electromecánica de la EPET N°1 de Posadas relataron que el evento presentó serias irregularidades pese a haber sido abonado en su totalidad.

De acuerdo al testimonio difundido por los damnificados, la recepción estuvo a cargo de María F. y Rubén L., responsables del servicio de catering denominado “María López” de la capital provincial. Los supuestos damnificados denunciaron que cerca de las 15 del viernes, los organizadores informaron la suspensión del evento al alegar que el salón no contaba con medidor de energía eléctrica y que, por ese motivo, no había suministro de luz.

Sin embargo, los denunciantes señalaron que los responsables se encontraban en el lugar desde las 8 y que, aun conociendo la situación, no dieron aviso previo a los padres ni a los alumnos, ni consultaron decisiones posteriores. De manera unilateral, procedieron a cancelar servicios que ya estaban pagos, entre ellos decoración, bebidas, hielo, DJ y vajilla.

Los jóvenes siguieron relatando que “alrededor de las 16, alumnos y familiares se presentaron en el salón en busca de explicaciones”. Según indicaron, gracias a la intervención de la madre de un egresado se logró reinstalar el medidor eléctrico, lo que permitió restablecer el servicio y evidenció que el inconveniente tenía una solución inmediata. Pese a ello, los organizadores mantuvieron la decisión de no realizar la recepción en las condiciones pactadas.

Finalmente, la fiesta se llevó adelante, aunque, según la denuncia, sin cumplir lo establecido en el contrato. Los egresados afirmaron que no se sirvió la comida acordada, que las entradas frías no estaban preparadas y que el plato principal prometido fue reemplazado por pollo, servido recién a las 2.

A comer pizza

Como consecuencia de estas falencias, varias familias debieron afrontar gastos adicionales para cubrir servicios incluidos originalmente. Indicaron aportes de $100.000 para vajilla, $400.000 para la contratación de un DJ y $480.000 destinados a la compra de pizzas ante la falta de comida.

De 72.000 a 135.000 pesos

Los denunciantes también detallaron el esfuerzo económico previo: la tarjeta de la recepción comenzó con un valor de $72.000 y, tras aumentos mensuales, alcanzó los $135.000 en diciembre, sin contabilizar vestimenta, traslados y otros gastos asociados.

“Nos sentimos estafados y vulnerados”, manifestaron los egresados, quienes reclamaron la devolución del dinero correspondiente y la intervención de la Justicia. Señalaron, además, que cuentan con videos, mensajes y comprobantes de pago que respaldan lo ocurrido y que los padres ya radicaron la denuncia ante las autoridades competentes y la justicia ordinaria.