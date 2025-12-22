Habló el abogado de Romina Enríquez, la mujer acusada de estafa en Misiones: pidió exención de prisión

Matías Sotelo, abogado de Romina Enríquez, madre de una alumna de quinto año de la Escuela Provincial de Comercio Nro.19 de Eldorado en Misiones , que supuestamente estafó a padres y compañeros de su hija quedándose con más de 17 millones de pesos, dijo que “la causa estaba en poder de la comisaría seccional primera, elaborándose el sumario y recabándose las declaraciones testimoniales y las pruebas que iban presentando las distintas personas damnificadas”, y señaló que todo se originó a partir de la denuncia de un padre.

En declaraciones a Radio Estación 24 de la ciudad de Eldorado, Sotelo detalló que la defensa se presentó formalmente el día martes, acompañando documentación médica. “Nos presentamos en representación de Romina Enríquez en la comisaría, donde acompañamos una nota junto a un certificado médico-psiquiátrico que indicaba un reposo laboral de 30 días. Dicha situación impidió que mi defendida comparezca ante la autoridad policial en ese momento”, explicó.

El abogado desmintió versiones que circularon en la ciudad y en redes sociales respecto a una posible fuga de la denunciada. “Esto descarta lo que se dijo en relación a la fuga o a que se la estaba buscando intensamente. Eso no es cierto”, sostuvo Sotelo. El letrado dijo que “se presentó un pedido de exención de prisión para que Romina pueda continuar el proceso en libertad”.

Respecto a la imputación, Sotelo explicó que la carátula aún es provisoria. “La carátula todavía es primigenia, es muy pronto para ajustar los hechos, pero en principio se trata de una administración fraudulenta o estafa”, señaló, reconociendo que se habla de una suma cercana a los 17 millones de pesos , e incluso de un monto superior, aunque aclaró que eso deberá probarse en el expediente.

Respecto a lo sucedido con el dinero el abogado dijo que todo lo que hablé con ella está dentro del marco del secreto profesional. “Todo lo que tengamos para decir o aportar será dentro del expediente penal”, remarcó, subrayando que Romina tendrá la oportunidad de declarar y ejercer su derecho de defensa cuando sea citada por el juzgado.

Enríquez apostó en el casino más de 17 millones de pesos, los cuales debían ser destinados a una fiesta de egresados.

En relación a lo trascendido sobre el presunto destino del dinero, especialmente vinculado al juego, Sotelo fue prudente. “No puedo manifestarme sobre esos hechos”, dijo, aunque consideró importante visibilizar “el flagelo de la ludopatía y de los casinos virtuales, que hoy están al alcance de cualquier persona desde un teléfono”, calificándolo como un problema social que debe ser tomado en serio.

El hecho

El día que debería haber sido el sueño de egresados se convirtió en una pesadilla para estudiantes secundarios de la Escuela Provincial de Comercio Nº19 de la ciudad misionera de Eldorado. Romina Enríquez, mamá de una de las alumnas que terminaba el colegio, quien estaba encargada de recolectar el dinero para el pago de los diferentes servicios que implica la fiesta de egresados, supuestamente gastó el dinero en el casino. Sin embargo, esto no se pudo comprobar y hay otras versiones que indican que una gran parte del dinero lo habría utilizado para un emprendimiento.

El dinero despilfarrado supera los 17 millones de pesos. En tanto que la mujer reconoció por medio de un chat de WhatsApp haber utilizado parte del dinero en la casa de juegos.

El evento pudo realizarse definitivamente gracias al aporte solidario de un grupo de ciudadanos, entre ellos el intendente Rodrigo “Pipo” Durán quien aportó dinero en forma personal.

estafa Los alumnos pudieron festejar su fiesta de egresados.

Igualmente, el evento se llevó a cabo con la amargura que representó esta situación delictiva. Más de 30 familias aportaron mensualmente alrededor de 68 mil pesos para garantizar la celebración.

Cabe acotar que la hija de la mujer denunciada, por pedido de sus compañeros participó de la recepción.