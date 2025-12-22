Atención mendocinos: la nueva estafa en Chile que dejó a un grupo de turistas con millonarias perdidas

Mendocinos denunciaron un nuevo método de estafa en Chile a partir de transportes en taxi. Los estafadores cobraron dos viajes en alrededor de 1.600 dólares.

Mientras miles de mendocinos cruzan la frontera para disfrutar del verano en Chile, una nueva modalidad de estafa comenzó a ser denunciada por los turistas. Se trata de cobros adulterados de tarjeta en viajes de taxi por los que turistas ya denunciaron perdidas de cientos de dólares en varios casos.

Entre los gastos esperados de un viaje en vacaciones, la movilidad de un lugar a otro suele resolverse a partir del transporte público, colectivos de corta y media distancia, aplicaciones de transporte o taxis, siendo uno más de los costes esperados.

Sin embargo, según denunciaron turistas mendocinos a MDZ, en Chile algunos taxistas están perpetrando un peligroso tipo de estafa.

Cómo fue la estafa El relato de una joven afectada por este método señaló que, mientras buscaban transporte para volver del shopping Costanera Center en Santiago de Chile, al no encontrar un viaje por medio de aplicaciones de transporte, decidieron con su grupo de amigos viajar en taxis que estaban esperando al costado del concurrido centro comercial chileno.

El grupo se dividió en dos y se subieron a dos móviles. En ellos, los conductores les comentaron un precio similar a las tarifas de las aplicaciones, entonces accedieron a ir con ellos. Pero justo antes de subirse al auto, les dijeron que solo aceptaban pagos por tarjeta, algo que, aunque en ese momento no despertó sospechas, era clave para perpetrar el ardid.