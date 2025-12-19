Anses alertó por posibles estafas y dio una aclaración clave para jubilados

Anses indicó que no está realizando llamadas para ofrecer beneficios a jubilados o pensionados. El comunicado completo.

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó este viernes que nunca solicitará datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Esta aclaración surge en el marco de nuevas causas por estafas virtuales en esta época del año.

"Cabe destacar que toda publicación que circule por fuera del sitio oficial, www.anses.gob.ar, que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente. Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias", sostiene el comunicado.

Esta advertencia surge tras recientes intentos de estafa en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal del organismo, quienes les solicitan a los ciudadanos que registren sus datos con el argumento de obtener beneficios económicos en estas fiestas.

ESTAFAS-TELEFONICA-I.jpg Estafas telefónicas en Anses. Sobre todo, el alerta recrudeció hace pocos días cuando un mensaje de WhatsApp informaba sobre un supuesto bono de Navidad que no existe y que se iba a entregar a jubilados y pensionados con un monto de $70.000. Si bien muchos cayeron en la trampa, desde el organismo aclararon que eso no ocurrirá y es una mentira.