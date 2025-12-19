ARCA, la ex AFIP, habló tras la supuesta filtración masiva de contribuyentes en medio de la preocupación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmintió versiones sobre una supuesta vulneración de información de contribuyentes argentinos y aseguró que no se registraron accesos no autorizados a sus bases de datos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió un comunicado oficial para desmentir las versiones que circularon durante las últimas horas sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos. El organismo fue contundente al afirmar que los datos personales de los contribuyentes están debidamente resguardados y que no hubo ningún incidente que comprometiera la seguridad de la información bajo su administración.

"Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo", señaló la ex AFIP en su declaración oficial.

Sin accesos no autorizados ni vulneración de sistemas Desde el organismo confirmaron que no se detectó ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes. Además, ARCA precisó que los datos presentados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni están amparados por el secreto fiscal, uno de los principios fundamentales que protege la privacidad de los contribuyentes en Argentina.

Monitoreo continuo y mejores prácticas de seguridad El comunicado destacó que ARCA monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos. Estas medidas están diseñadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información administrada por el organismo.