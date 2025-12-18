ARCA: cómo será la próxima recategorización del monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) se prepara para una nueva instancia de recategorización del monotributo , un trámite obligatorio que deben analizar millones de contribuyentes para confirmar si continúan en la misma categoría o deben cambiarla según su nivel de ingresos y otros parámetros.

La recategorización se realiza dos veces al año, en febrero y agosto, y contempla la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses. No hacerlo en el caso de que sea necesario puede derivar en algunas consecuencias para el contribuyente.

La recategorización es una evaluación que deben hacer las y los monotributistas para verificar si sus ingresos brutos, alquileres devengados, superficie afectada a la actividad o consumo energético siguen dentro de los límites de la categoría actual.

Si los parámetros superan o quedan por debajo de los topes vigentes, corresponde modificar la categoría desde el portal del monotributo , con clave fiscal. En caso de no registrar cambios, no es necesario realizar ninguna acción y el contribuyente permanece automáticamente en la misma categoría. El nuevo importe del monotributo comenzará a pagarse a partir del mes siguiente al de la recategorización .

ARCA también puede aplicar una recategorización de oficio cuando detecta inconsistencias o cuando el contribuyente no realizó el trámite en tiempo y forma.

Este proceso sistémico se activa si el organismo detecta compras, gastos o acreditaciones bancarias que superan los ingresos brutos máximos permitidos para la categoría declarada.

En estos casos, el monotributista recibe una notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) dentro de los 10 días hábiles posteriores al cierre del período de recategorización. Los motivos pueden consultarse directamente en el portal del monotributo.

Escalas vigentes del monotributo

Los topes anuales de ingresos brutos actualmente vigentes hasta febrero son los siguientes: