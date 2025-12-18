Cuánto cobrarán los beneficiarios de la AUH en enero de 2026

Anses aplicará un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se ajustará según la inflación de noviembre y comenzará a regir en enero de 2026.

La AUH se actualiza todos los meses en función del índice de inflación que publica el Indec. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplica aumentos mensuales a jubilaciones, pensiones y asignaciones como AUH en el marco de la Ley de Movilidad. Para enero de 2026, el incremento ya puede anticiparse, ya que el Indec dio a conocer el índice de inflación de noviembre, que es el que se toma como referencia.

Según lo establece la normativa vigente, los haberes se actualizan de acuerdo con la inflación registrada dos meses atrás. En este caso, el aumento será del 2,4 por ciento, porcentaje que impactará directamente en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en los beneficios asociados.

Cuánto se cobra por AUH en enero de 2026 Con el aumento, el monto de la AUH pasará de $122.492 a aproximadamente $125.430 por hijo. Como ocurre todos los meses, Anses deposita el 80 por ciento del total, mientras que el 20 por ciento restante se cobra una vez presentada la Libreta AUH. Este incremento busca acompañar la evolución de los precios.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos y se paga junto con la asignación. Anses Montos de la Tarjeta Alimentar en enero de 2026 Los valores de la Tarjeta Alimentar, que se paga junto con la AUH, no tendrán modificaciones y se mantendrán de la siguiente manera:

Familias con un hijo o embarazo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Este beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y productos de la canasta básica.