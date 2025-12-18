Quini 6 hoy: los números ganadores del miércoles 17 de diciembre

El Quini 6 tuvo su sorteo número 3331 y estos fueron los números favorecidos y las modalidades vacantes.

El sorteo del Quini 6 correspondiente al miércoles 17 de diciembre volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en todo el país. En esta oportunidad, el juego puso en disputa pozos millonarios en todas sus modalidades, aunque la mayoría volvió a quedar sin ganadores.

Resultados del Quini 6 En el Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 12, 14, 17, 32, 36 y 45. El pozo acumulado para esta modalidad ascendía a $3.184.649.905,50, pero quedó vacante, ya que no se registraron apuestas con seis aciertos.

Por su parte, en La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 00, 18, 25, 30, 31 y 45. En este caso, el pozo en juego era de $650.000.000, y al igual que en el Tradicional, no hubo ganadores, por lo que el premio mayor no fue adjudicado.

En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 03, 19, 20, 25, 29 y 38. El pozo alcanzaba los $1.061.777.673, pero nuevamente quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar los seis números.

La única modalidad que entregó premios fue Siempre Sale. Allí salieron los números 08, 14, 31, 32, 35 y 39. El pozo total fue de $270.602.167,50, que se repartió entre 8 ganadores con cinco aciertos, quienes se llevaron $33.825.270,94 cada uno.