ARCA aplicó una fuerte retención al ganador del Quini 6: cuánto le descontaron
El único ganador de La Segunda del Quini 6 se llevó más de 4.150 millones de pesos, pero ARCA aplicó una fuerte retención impositiva.
Este miércoles 10 de diciembre, el Quini 6 volvió a entregar un millonario premio en la modalidad Segunda. El apostador acertó los seis números y se llevó un pozo de 4.150.283.665,50 pesos. Sin embargo, el monto que cobrará el ganador, oriundo de Corrientes, será menor debido a la retención impositiva que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La retención sobre grandes premios
Según la legislación vigente, Ley 20.630 y normas complementarias, los premios de gran magnitud tributan bajo un esquema específico: se aplica el 31 por ciento sobre el 90 por ciento del premio total, dado que el 10 por ciento restante se considera no imponible. Este mecanismo se aplica automáticamente en todos los juegos fiscalizados.
En este caso, el cálculo se realiza sobre el premio bruto de 4.150.283.665,50 pesos, lo que determina una base imponible equivalente al 90 por ciento.
Los montos del descuento
- Premio bruto: 4.150.283.665,50 pesos
- Base imponible (90 por ciento): 3.735.255.298,95 pesos
- Retención de ARCA (31 por ciento): 1.157.929.142,67 pesos
- Monto neto que cobrará el ganador: 2.992.354.522,83 pesos
El resultado final es que el ganador percibirá un monto sensiblemente inferior al anunciado por el pozo, aunque igualmente millonario. No existen excepciones para premios altos, por lo que el procedimiento se aplica del mismo modo en todos los sorteos.
Un premio significativo, pero con fuerte recorte impositivo
Si bien la retención implica un descuento superior a 1.157 millones de pesos, el ganador se ubica entre los apostadores más beneficiados del año. El sistema garantiza que el monto final se entregue ya depurado, sin trámites adicionales por parte del jugador.