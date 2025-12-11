ARCA aplicó una fuerte retención al ganador del Quini 6: cuánto le descontaron

El único ganador de La Segunda del Quini 6 se llevó más de 4.150 millones de pesos, pero ARCA aplicó una fuerte retención impositiva.

Este miércoles 10 de diciembre, el Quini 6 volvió a entregar un millonario premio en la modalidad Segunda. El apostador acertó los seis números y se llevó un pozo de 4.150.283.665,50 pesos. Sin embargo, el monto que cobrará el ganador, oriundo de Corrientes, será menor debido a la retención impositiva que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La retención sobre grandes premios Según la legislación vigente, Ley 20.630 y normas complementarias, los premios de gran magnitud tributan bajo un esquema específico: se aplica el 31 por ciento sobre el 90 por ciento del premio total, dado que el 10 por ciento restante se considera no imponible. Este mecanismo se aplica automáticamente en todos los juegos fiscalizados.

En este caso, el cálculo se realiza sobre el premio bruto de 4.150.283.665,50 pesos, lo que determina una base imponible equivalente al 90 por ciento.

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos. Foto: Archivo MDZ El ganador percibirá finalmente casi 3.000 millones de pesos tras la retención obligatoria. Los montos del descuento Premio bruto: 4.150.283.665,50 pesos

Base imponible (90 por ciento): 3.735.255.298,95 pesos

Retención de ARCA (31 por ciento): 1.157.929.142,67 pesos

Monto neto que cobrará el ganador: 2.992.354.522,83 pesos El resultado final es que el ganador percibirá un monto sensiblemente inferior al anunciado por el pozo, aunque igualmente millonario. No existen excepciones para premios altos, por lo que el procedimiento se aplica del mismo modo en todos los sorteos.