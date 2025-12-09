Atención: ARCA subasta botellas de Fernet antes de las fiestas y así podés participar

ARCA confirmó a último momento este martes 9 de diciembre la realización de una nueva subasta antes de que finalice el año. En la misma se van a rematar botellas de alcohol en un enorme lote. El remate se hará a través del sitio del Banco Ciudad .

Se trata de una subasta que se confirmó recientemente y que forma parte del calendario de ARCA y el Banco Ciudad para antes de que finalice el 2025.

La nueva subasta de ARCA incluye el remate de un lote de 252 botellas de 700 ml de un aperitivo muy conocido y consumido por los argentinos en celebraciones y juntadas familiares. Se trata de botellas de Fernet Capri, que serán vendidas en el estado en el que se encuentran y se exhiben.

Es la primera vez que ARCA realiza este tipo de actividad con botellas de alcohol, ya que en otras oportunidades ha subastado celulares, autos, parlantes y hasta ropa; aunque de este tipo podría ser el debut en la modalidad de los remates.

La subasta se realizará el próximo 22 de diciembre, a tan solo dos días de la Navidad y a poco más de una semana para la celebración de Año Nuevo. Hay tiempo para inscribirse hasta el 18 de diciembre y luego se cerrará la inscripción.

Cómo participar de la subasta

Para participar de la subasta que realiza el Banco Ciudad en conjunto con ARCA, se debe iniciar sesión en el sitio de subastas de la entidad bancaria haciendo click en el siguiente link.

Una vez dentro del sitio hay que registrarse creando un usuario o mismo iniciar sesión en caso de ya contar con una cuenta o haber participado de una subasta anterior.

Luego habrá que seleccionar la subasta a participar y que genera interés en el usuario. Allí se mostrarán los montos en los que se van a comercializar los productos y una vez que llegue el día habrá que iniciar una puja dependiendo el valor que esté dispuesto a gastar el usuario en ese elemento o producto.