ARCA: el millonario descuento que impacta en el premio más alto del Quini 6

La modalidad Revancha del Quini 6 volvió a entregar un premio extraordinario y esta vez el afortunado fue un apostador de Reconquista, Santa Fe, quien acertó los seis números y se llevó un pozo superior a los $8.800 millones. Sin embargo, el monto que recibirá finalmente es sensiblemente menor debido a la retención que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ).

La legislación vigente, Ley 20.630 y normas complementarias, establece que los premios de gran magnitud tributan bajo un esquema particular: se toma el 31% sobre el 90% del total del premio, ya que el 10% restante se considera no imponible. Este mecanismo se aplica de manera automática en todos los juegos fiscalizados.

En este caso, el cálculo se hizo sobre el premio bruto de $8.881.000.000, lo que arrojó una base imponible de $7.992.900.000. Sobre ese monto, ARCA aplicó la retención correspondiente.

Este procedimiento sigue exactamente el mismo criterio que en sorteos anteriores, ya que no existen excepciones para premios de alta magnitud.

El Quini 6 otorgó un premio de más de 186 millones de pesos. Foto: Noticias Argentinas El ganador es de Reconquista, Santa Fe. Foto: Noticias Argentinas

Un premio histórico, pero con fuerte recorte impositivo

Aunque el descuento fiscal supera los $2.477 millones, lo que representa un 27,9% del monto bruto, el ganador de Reconquista igualmente se convierte en uno de los apostadores más beneficiados del año. El mecanismo de retención garantiza que el ganador reciba el monto neto ya depurado, sin trámites adicionales ni gestiones ante ARCA.

Cómo sigue el Quini 6

Tras entregar uno de los premios más altos del año, el Quini 6 continúa acumulando pozos importantes en sus modalidades principales. El próximo sorteo volverá a despertar interés en todo el país, con cifras que mantienen al juego entre los más populares.