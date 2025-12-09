Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos este 9 de diciembre

Las tasas de interés publicadas este 9 de diciembre por el Banco Central. Cuánto se gana con un plazo fijo.

Las tasas en los principales bancos del país para plazo fijo.

El plazo fijo sigue siendo una herramienta elegida por los pequeños ahorristas que buscan preservar valor sin asumir riesgos. Aunque las tasas continúan a la baja por la política monetaria contractiva del Banco Central y una inflación que se desacelera, este instrumento mantiene la ventaja de ofrecer un rendimiento previsible y seguro en el corto plazo.

Tasas de interés a 30 días en los principales bancos Estas son las TNA informadas al Banco Central para un plazo fijo intransferible a 30 días:

Banco Nación: 24,5%

Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Provincia: 23%

Banco BBVA: 21%

Banco Macro: 25%

Banco Ciudad: 22%

Banco Credicoop: 23%

ICBC: 26,5% Cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días Con un capital de $1.000.000, las ganancias aproximadas para cada entidad quedan así: