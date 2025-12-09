Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos este 9 de diciembre
Las tasas de interés publicadas este 9 de diciembre por el Banco Central. Cuánto se gana con un plazo fijo.
El plazo fijo sigue siendo una herramienta elegida por los pequeños ahorristas que buscan preservar valor sin asumir riesgos. Aunque las tasas continúan a la baja por la política monetaria contractiva del Banco Central y una inflación que se desacelera, este instrumento mantiene la ventaja de ofrecer un rendimiento previsible y seguro en el corto plazo.
Tasas de interés a 30 días en los principales bancos
Estas son las TNA informadas al Banco Central para un plazo fijo intransferible a 30 días:
Te Podría Interesar
- Banco Nación: 24,5%
- Santander: 21%
- Banco Galicia: 21%
- Banco Provincia: 23%
- Banco BBVA: 21%
- Banco Macro: 25%
- Banco Ciudad: 22%
- Banco Credicoop: 23%
- ICBC: 26,5%
Cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días
Con un capital de $1.000.000, las ganancias aproximadas para cada entidad quedan así:
- Banco Nación: $20.416
- Santander: $17.260
- Banco Galicia: $17.260
- Banco Provincia: $19.178
- Banco BBVA: $17.260
- Banco Macro: $20.548
- Banco Ciudad: $18.082
- Banco Credicoop: $19.178
- ICBC: $21.712 (la más alta del grupo)
Un contexto de tasas en descenso
La baja en los rendimientos refleja un sistema financiero con mayor liquidez y una necesidad decreciente de los bancos de ofrecer tasas agresivas para captar depósitos. Con TNA que se concentran entre el 21% y el 26,5%, la diferencia entre entidades sigue siendo relevante y puede representar varios miles de pesos adicionales por mes para quienes comparan antes de invertir.